ومنذ استلامه مهمة الإشراف على ريال في يناير 2016، عمد زيدان إلى إراحة رونالدو كلما أتيحت له الفرصة، من أجل تجنب الإصابات والإبقاء على جهوزيته البدنية عندما يدخل الموسم مراحله الحاسمة.

وألمح زيدان، الثلاثاء، أنه سيمنح رونالدو فرصة التقاط أنفاسه تمهيدا للسفر إلى باريس من أجل خوض مباراة اياب الدور ثمن النهائي ضد سان جرمان الفرنسي في السادس من مارس.

وكان الريال قد حسم لقاء الذهاب على أرضه 3-1 بفضل ثنائية للنجم البرتغالي.