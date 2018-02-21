وقالت وزيرة السياحة سلمى اللومي: "نتوقع في 2018 استقبال 8 ملايين سائح مع ارتفاع نسق الحجوزات من وجهات تقليدية وأخرى جديدة، وعودة السياح البريطانيين أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

وفي العام الماضي نمت إيرادات السياحة نحو 18 بالمائة إلى 2.8 مليار دينار، وقفز عدد الوافدين على تونس من 5.7 مليون زائر في 2016 إلى 7 ملايين سائح في 2017.

وقد يدفع تواصل تعاطي السياحة في 2018 بعد رفع الحظر الغربي وعودة شركات الرحلات الأجنبية، بالاقتصاد التونسي ويرفع احتياطي البلاد الضعيف من العملة الأجنبية.