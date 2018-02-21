وجاء العثور على الأسلحة بعد تطهير الوادي من مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي في عملية "الفيصل" العسكرية.

وشملت الأسلحة التي عثرت عليها قوات النخبة عبوات ناسفة وقذائف هاون وذخائر.

وأكد فرج البحسني لـ"سكاي نيوز عربية" أن فرقا هندسية تمكنت من نزع مئات الألغام التي زرعها مسلحو القاعدة في الوادي مع بدء العملية العسكرية.

وأضاف محافظ حضرموت أن قوات النخبة تعمل حاليا على تأمين الوادي في حين تتولى وحدة المداهمات اقتحام أحد الكهوف، التي لجأ إليه مسلحو التنظيم بعد طردهم من وسط الوادي.

عملية الفيصل

وانطلقت "عملية الفيصل" بقيادة قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وبدعم كبير من القوات الإماراتية في الـ 17 من فبراير الجاري، لتطهير أوكار عناصر تنظيم "القاعدة" في وادي المسيني، الذي يبعد نحو 100 كلم غرب مدينة المكلا.

واستطاعت عملية "الفيصل" تحقيق نجاح استراتيجي، إذ قطعت الشريان الرئيسي للقاعدة للتزود بالإمدادات والأسلحة، التي تأتيها عبر البحر.

ولفت خبراء إلى أن العملية وجهت ضربة جديدة لممارسات تمويل الإرهاب في اليمن من بعض الدول.

يذكر أن الإمارات قامت بعمليات رئيسية في حضرموت ضد تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى خلال أبريل 2016، كان من أبرز نتائجها الحد من الأعمال الإرهابية في محافظات يمنية عدة.