وجاءت التصريحات التركية في وقت تتزايد فيه المخاوف من مواجهة سورية - عراقية على خلفية تدخل أنقرة في عفرين بشمال سوريا.

وأوضح إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قوات موالية للحكومة السورية حاولت دخول منطقة عفرين الثلاثاء، لكنها تراجعت نتيجة لقصف مدفعي تركي.

وتابع كالين في مؤتمر صحفي أن أي محاولة أخرى لدخول عفرين "ستكون لها عواقب وخيمة".

يشار إلى أن الجيش التركي أطلق في يناير الماضي عملية في المنطقة ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصفها أنقرة بأنها جماعة إرهابية.

وبشأن العلاقات مع واشنطن، قال المسؤول التركي إن أنقرة ما زالت متفائلة تفاؤلا مشوبا بالحذر، فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة بعد زيارة قام بها ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي إلى أنقرة الأسبوع الماضي.