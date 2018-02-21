ونشرت صحيفة "ماركا" نصا كتبه إيمري: "في أغلب مباريات هذا الموسم أظهرنا أننا نستطيع تحقيق النتيجة المطلوبة، لكن قوتنا ستتضاعف على ملعبنا حديقة الأمراء".

وأضاف إيمري في نص بصبغة متحدية: "مرسيليا وريال مدريد يعلمون أنهم سيأتون إلى باريس، لكنهم لا يعرفون ماذا ينتظرهم".

وسيلتقي سان جرمان مرسيليا مرتين في غضون 4 أيام بين 25 و28 فبراير، حيث سيتواجهان مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي، ثم مساء الأربعاء في ربع نهائي كأس فرنسا، قبل أن يستقبل الفريق الباريسي ريال مدريد مساء السادس من مارس في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وفي محاولة لرفع المعنويات، كتب إيمري على موقعه الخاص: "نحن نفكر فقط في حديقة الأمراء، حيث سنقاتلكم حتى النهاية.. هذه المباريات سترسم جزءا من تاريخ باريس سان جرمان".

وكان إيمري تعرض لهجمات شرسة من الصحافة الفرنسية بعد خسارته لقاء الذهاب أمام ريال مدريد بنتيجة 1-3.