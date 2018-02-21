ونشرت صحيفة "بيلد"، الأوسع انتشارا في البلاد، الثلاثاء، صورة لكلبة تدعى ليما لونها أبيض وبني وتضع وشاحا أحمر، في إشارة إلى لون الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني. وكتبت الصحيفة تحت الصورة تعليقا يقول "يمكن لهذه الكلبة التصويت على الائتلاف الكبير".

وأشارت بيلد إلى كيفية حصول الكلبة ليما على بطاقة عضوية الحزب، بعد أن تقدمت الصحيفة بطلب عضوية بالنيابة عن الكلبة في السادس من فبراير.

وتضمنت التفاصيل الشخصية في الطلب النوع، وورد في خانة الوظيفة أنها عاطلة عن العمل وعمرها 21 سنة، وهو ما يعادل 3 سنوات في عمر الكلاب.

وذكر متحدث باسم بيلد، في بيان، "لا يتعلق الأمر بالكلبة ليما بل كيف أثبتنا نحن في بيلد أن من الممكن بسهولة استخراج بطاقات عضوية الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وبالتالي التصويت".

ويحق لكل أعضاء الحزب التصويت في اقتراع يتم عن طريق البريد، بدأ الثلاثاء وينتهي في الثاني من مارس، للتعبير عن رأيهم في اتفاقية ائتلافية في ألمانيا قد تحدد مستقبل ميركل.

وفي حال رفض أعضاء الحزب الاتفاق، فلن يتمكن من تقاسم السلطة مع المحافظين ومن المرجح حينئذ إما إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية.



