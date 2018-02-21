ونقلت صحيفة "البورصة" عن رئيس الهيئة العامة للبترول عابد عز الرجال قوله: "الشركات الأجنبية حصلت على 300 مليون دولار في الأسبوع الماضي، وتسدد الحكومة 250 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال شهر مارس" .

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال الشهر الماضي إن بلاده سددت 200 مليون دولار في يناير من مستحقات شركات النفط العالمية، وتنوي سداد 550 مليون دولار أخرى بين فبراير ومارس.

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وتبرز شركات "إيني" و"بريتيش بيتروليوم" و"شيل" و"إديسون" بأنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بالسنوات الأخيرة، حسب "رويترز".