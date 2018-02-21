وفي الفيديو الذي يمتد لـ 10 ثوان فقط، تمد السيدة يدها اليمنى فتسارع القطة لمد قدمها المواجهة مصافحة إياها، ثم تقلب السيدة يدها فتبادر القطة لنفس الفعل.

واستمرت المصافحات بأشكال عدة إلى أن رسما السيدة بيديها قوسا قفزت عبره القطة.

ونشرت الفيديو أيضا صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، لكنها لم تشر إلى هوية السيدة أو مكان تصوير الفيديو.

وليس واضحا متى التقط هذا الفيديو.