ويأتي قرار إقالة دياز بعد خسارة الهلال أمام استقلال طهران الإيراني صفر-1 في الجولة الثانية ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، الثلاثاء، واحتلال المركز الأخير في المجموعة الرابعة.

وكشفت إدارة نادي الهلال أنها عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضية مع المدرب لمناقشته في بعض قناعاته الفنية رغبةً منها في تحسين مستوى الفريق، "بيد أنه استمر في تقديم المستويات غير المرضية لإدارة وجماهير النادي ما جعلها تتخذ قرارا بإقالته".

واستعانت إدارة الهلال بالأرجنتيني خوان براون مدرب الفريق الأولمبي (الثاني) بالنادي لخلافة مواطنه دياز في تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وشكرت إدارة الهلال رامون دياز على ما قدمه خلال فترة إشرافه على الفريق، وثمنت جهوده التي أسهمت في إحراز كأس الملك وبطولة الدوري بعد غياب 5 مواسم، إضافة إلى وصوله لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عام 2017.