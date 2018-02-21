وسجل البولندي هدفين وصنع آخر في مباراة بايرن ميونيخ التي سحق فيها ضيفه بيشكتاش التركي بنتيجة 5-0، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ورفع المهاجم الملقب بـ"ليفا" رصيده لـ32 هدفا في 36 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، مما يعني أن معدله التهديفي في آخر 3 مواسم بلغ 0.86 هدفا في المباراة الواحدة، ولا يتفوق عليه في نفس المدة سوى كرستيانو رونالدو (0.96) وميسي (0.88).

ويتفوق ليفاندوفسكي (29 عاما) بهذا المعدل على هدافين كبار أمثال الأوروغواياني لويس سواريز والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والإنجليزي هاري كين.

وتفوق البولندي على الإيفواري ديدييه دروغبا، مهاجم تشلسي التاريخي، في لائحة هدافي دوري الأبطال على مر التاريخ، حيث وصل لهدفه رقم 45، واقترب من قائمة العشرة الأوائل.

ووصل ليفاندوفسكي للهدف رقم 28 مع بايرن ميونيخ في دوري الأبطال، أحرزها خلال 39 مباراة.