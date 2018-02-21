وعرضت حكومة كراكاس اليسارية 38.4 مليون وحدة من أول عملة افتراضية تدعمها دولة في العالم، في عملية بيع خاصة بسعر مرجعي 60 دولارا لكنه قابل للتبدلات.

وأعلن الرئيس نيكولاس مادورو أن فنزويلا تلقت "نوايا شراء" بقيمة 735 مليون دولار، في اليوم الأول لإطلاق عملتها الافتراضية "البترو".

العدد المعروض من الوحدات يأتي من أصل إصدار تبلغ قيمته الكاملة 100 مليون بترو، ويفترض أن تستمر العملية حتى 19 مارس، ومن المقرر أن يجري العرض العام في 20 مارس لبيع 44 مليون أخرى، وستحتفظ الدولة الفنزويلية بالباقي أي 17.6 مليون بترو.

ويأتي قرار فنزويلا إطلاق عملتها الافتراضية نتيجة تفاقم نقص السيولة، مع فرض عقوبات مالية عليها من قبل الولايات المتحدة المعادية لسياسة مادورو، فضلا عن تراجع أسعار النفط الذي يؤمن لها 96 بالمئة من وارداتها.

وقال مادورو إن "البترو يعزز استقلالنا وسيادتنا الاقتصادية، وسيسمح لنا بمكافحة طمع القوى الأجنبية التي تحاول خنق العائلات الفنزويلية للاستيلاء على نفطنا".

يشار إلى أن واشنطن تمنع مواطنيها وشركاتها من شراء سندات الدين لفنزويلا ومجموعتها النفطية الحكومية.