وقالت مصادر محلية إن عمليات الخطف والتجنيد الإجباري تركزت في مديريات بيت الفقية والتحيتا والزيدية، وإن الميليشيات المتمردة هددت المختطفين بوضعهم في السجون في حال مخالفتهم أوامر القتال بجانبها.

وأكدت المصادر أن الميليشيات طلبت من أفرادها في نقاط التفتيش عند مخارج المحافظة، عدم السماح بخروج الفارين من داخل المديريات إلى المناطق المحررة.

وتحاول القوات الشرعية التقدم من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب ساحل البحر الأحمر باتجاه المحافظة شمالا، ونجحت بالفعل في استعادة عدد من البلدات على طول الشريط الساحلي.