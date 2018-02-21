وأفادت "سكاي نيوز"، الأربعاء، بأن محكمة في ميونيخ احتسبت هذا الرقم بناء على الراتب الذي يتلقاه المدان، وهو 29 ألف دولار شهريا.

وفي التفاصيل، حاول المحتال، الذي لم يكشف عن اسمه، وضع طبق من اللحم في المكان المخصص للفواكه بآلة احتساب أسعار المشتريات، وذلك بغرض دفع ثمن أقل.

والغريب في الأمر أن سعر طبق اللحم لا يتجاوز 57 دولارا.

ويبلغ "المتهم" من العمر 58 عاما، وهو رجل أعمال لديه سجل في سرقة المراكز التجارية بالخدمة الذاتية، إذ حاول ذلك 3 مرات في الماضي.

وأطلقت السلطات الألمانية سراح الرجل من السجن، الذي كان يقبع فيه منذ ديسمبر الماضي.