وقالت المصادر إن اليابان قد تشتري بعض هذه المقاتلات أو جميعها من شركة لوكيهد مارتن في الولايات المتحدة مباشرة، بدلا من تجميعها محليا.

وقال أحد المصادر الثلاثة المطلعة على الأمر "بالنظر إلى الميزانيات وجداول الإنتاج فإن اقتناء نحو 25 طائرة جديدة أمر ملائم تماما".

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأنه غير مصرح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام.

وقالت المصادر إن شراء المقاتلات بالكامل من الولايات المتحدة بنحو 100 مليون دولار للطائرة الواحدة سيوفر على اليابان نحو 30 مليون دولار عن كل هيكل طائرة.

وكانت اليابان طلبت شراء 42 من هذه المقاتلات معظمها يتم تصنيعه في مصنع "للتجميع النهائي والفحص" في اليابان، تديره شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

والمصنع واحد من اثنين فقط من هذه المصانع خارج الولايات المتحدة، والآخر موجود في إيطاليا تديره شركة ليونارد سبا.

وفي حين تنشر الصين المزيد من الطائرات المتقدمة، ومنها مقاتلات الشبح، وبينما تمضي كوريا الشمالية قدما في برامجها النووية والصاروخية فإن شراء اليابان للمزيد من مقاتلات إف-35 إيه سيزيد من اعتماد اليابان على التكنولوجيا العسكرية الأميركية لمنحها ميزة على خصومها المحتملين في آسيا.

وتمثل مقاتلات إف-35 نحو ربع مجمل إيرادات شركة لوكهيد مارتن.