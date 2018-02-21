وحسب أسوتشيدبرس، تقوم دار كريستيز للمزادات بعرض مئات الأعمال الفنية، لاسيما لوحات لكلود مونيه وهنري ماتيس وبابلو بيكاسو، من مقتنيات روكفلر، سليل الأسرة المستثمرة في مجال النفط، وزوجته بيجي.



توفي روكفلر، حفيد مؤسس شركة ساتندرد أويل جون دي روكفلر، في مارس عن عمر ناهز 101 سنة.



وتبيع الأسرة مقتنياته الفنية لصالح الجمعيات الخيرية الناشطة في المجالات الثقافية والتعليمية والطبية والبيئية.



وتشمل المقتنيات لوحة "زنبق الماء" للرسام الشهير مونيه، والتي تشير التقديرات إلى أنها ستباع بمبلغ يتراوح بين 50 و70 مليون دولار، ولوحة (فلييت لا كوربيل فليوري) أو "فتاة صغيرة مع سلة زهور" للرسام بيكاسو والتي يتراوح سعرها ما بين 90 و120 مليون دولار وفقا للتقديرات.



ومن المعروضات أيضا للبيع لوحة صغيرة لتفاحة، قدمها بيكاسو هدية لصديقه شتاين.