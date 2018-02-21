وهبطت الليرة 1.5 في المئة أمام الدولار، في حين تراجع مؤشر (إكس يو 100) أكثر من اثنين بالمئة في أكبر انخفاض له في خمسة أسابيع. حسب رويترز.



كما تعرضت السندات المقومة بالدولار لضغوط أيضا، مع نزول الإصدارات الطويلة الأجل واحدا في المئة بينما ارتفعت كلفة تأمين الديون السيادية.



وفي وقت سابق اليوم قال إردوغان إنه نال موافقة بوتين لمنع نشر قوات الحكومة السورية في عفرين.



وتعد تركيا وروسيا القوتان الخارجيتان الرئيسيتان اللتان تدعمان أطرافا متعارضة منذ بداية الحرب. فموسكو هي أوثق حلفاء الأسد بينما تركيا من أهم داعمي مقاتلي المعارضة الذين يحاربون للإطاحة به.



لكن في الشهور القليلة الماضية قدمت تركيا الدعم لمساع دبلوماسية تقودها روسيا لإنهاء الحرب مع إحكام حكومة الأسد سيطرتها على معظم المراكز السكانية. وقالت أنقرة الشهر الماضي إنها التمست موافقة روسيا قبل بدء عملية عفرين.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين إن أزمة عفرين قد تحل من خلال المفاوضات المباشرة بين دمشق وأنقرة.



وإيران هي الحليفة الرئيسية الأخرى للأسد وتشارك عن كثب أكبر من روسيا مع شبكات الفصائل مثل التي دخلت عفرين الثلاثاء وتدعم الحكومة السورية على الأرض.



وحقق الهجوم التركي مكاسب على امتداد المنطقة الحدودية تقريبا مع عفرين، إذ توغل الجيش التركي لعدة كيلو مترات داخل سوريا وسيطر على قرى. لكن وحدات حماية الشعب لا تزال تسيطر على معظم المنطقة بما في ذلك البلدة الرئيسية التي تحمل أيضا اسم عفرين.