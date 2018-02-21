وجلست الملكة البالغة من العمر 91 عاما والتي كانت ترتدي سترة زرقاء فاتحة بجانب أن وينتور رئيسة تحرير مجلة فوج الأميركية فيما قدمت عارضات الأزياء مجموعة من التصميمات الجريئة ذات الألوان البراقة في نهاية أسبوع الموضة بلندن.



وقدمت الملكة لكوين في وقت لاحق لأول مرة جائزة الملكة إليزابيث الثانية للتصميم البريطاني.



وقال قصر بكنجهام في بيان، إن الجائزة دشنت تقديرا للدور الذي تلعبه صناعة الموضة في المجتمع والدبلوماسية.



وأضاف أن الجائزة ستقدم سنويا للمصممين البريطانيين الصاعدين الذين يظهرون موهبة استثنائية وأصالة في الوقت الذي يضيفون فيه قيمة للمجتمع.



ودشن كوين المصمم المولود في لندن علامته التجارية التي تحمل اسمه في 2016. وقال عنه موقع أسبوع لندن للموضة إنه "متخصص في أزياء النساء وتتميز تصميماته بالجرأة...فتخلق رؤية تقدمية شجاعة".