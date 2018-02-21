وواصل الدولار تعافيه من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات مع تجاهل المستثمرين القلق بشأن عجز الميزانية الأميركية وتركيزهم على مزادات دين حكومية أميركية كبيرة هذا الأسبوع.



وباعت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء كميات قياسية من الأذون لأجل ثلاثة وستة أشهر بأعلى عائد لهذه الآجال في مزادات في أكثر من تسع سنوات، بحسب بيانات الخزانة.



وستبيع وزارة الخزانة دينا جديدا بقيمة تزيد عن 250 مليار دولار هذا الأسبوع، قال محللون إنه سيكون مؤشرا مهما على شهية المستثمرين الدوليين تجاه الأصول الأميركية.



وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 1.2 في المئة إلى 1330.13دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي جرينتش، بعدما هبط في وقت سابق إلى 1328.26 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 14 فبراير.



وهبطت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 25 دولارا أو1.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1331.20 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفصت الفضة 1.03 في المئة إلى 16.48 دولار للأوقية بعد أن سجلت 16.44 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ الرابع عشر من فبراير.



وارتفع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1033.80 دولار للأوقية بعد أن صعد إلى أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير عند 1050 دولارا في الجلسة السابقة.



وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 1000.20 دولار للأوقية بعد أن قفز في جلسة الاثنين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1013.60 دولار.