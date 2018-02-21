أبو ظبي - سكاي نيوز عربية سجلت بتكوين أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الثلاثاء وقفزت حوالي 100 بالمئة من أدنى مستوى لها هذا العام، مع مواصلتها التعافي بعد أن خففت الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية موقفها من العملات الرقمية، بعد أسابيع من دراستها وقف تداول تلك العملات.