وقال للصحفيين خلال مشيه، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك وقت لإدخال تعديلات على حكومته قبل خطاب الموازنة يوم الأربعاء "هذا وقت المشي.. للتأمل حتى في الحكومة وكل تلك الأمور".



وأدى سيريل رامافوسا اليمين رئيسا لجنوب أفريقيا بعد فترة وجيزة من انتخابه في البرلمان يوم الخميس بعد يوم من استقالة جاكوب زوما من المنصب.



وانتُخب رامافوسا (65 عاما) خلفا لزوما دون منافسة. وينصب تركيز الرئيس الجديد على اجتثاث الفساد وإنعاش الاقتصاد.