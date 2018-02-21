وسجل البرازيلي ويليان (62) لتشلسي، والأرجنتيني ليونيل ميسي (75) لبرشلونة.

وتمنح هذه النتيجة أفضلية نسبية لبرشلونة إذ يكفيه التعادل سلبيا على ملعبه في مباراة الإياب التي تقام في 14 مارس.

وفي مباراة ثانية في ثمن النهائي، قسا بايرن ميونيخ الألماني على ضيفه بشكتاش التركي عندما هزمه 5-صفر في ميونيخ في مواجهة الذهاب، ليضع قدما في ربع النهائي.