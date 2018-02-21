أبو ظبي - سكاي نيوز عربية تعادل برشلونة الإسباني مع مضيفه تشلسي الإنجليزي 1-1، الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج في لندن في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل البرازيلي ويليان (62) لتشلسي، والأرجنتيني ليونيل ميسي (75) لبرشلونة.
وتمنح هذه النتيجة أفضلية نسبية لبرشلونة إذ يكفيه التعادل سلبيا على ملعبه في مباراة الإياب التي تقام في 14 مارس.
وفي مباراة ثانية في ثمن النهائي، قسا بايرن ميونيخ الألماني على ضيفه بشكتاش التركي عندما هزمه 5-صفر في ميونيخ في مواجهة الذهاب، ليضع قدما في ربع النهائي.