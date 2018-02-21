وأضاف لودريان أمام البرلمان "هناك حالة طارئة قصوى في هذا الصدد (...) لهذا السبب سأتوجه إلى موسكو وطهران، في الأيام المقبلة بناء على طلب من الرئيس".



وفي المنحى نفسه، أعربت واشنطن عن "بالغ قلقها" إزاء تصاعد الهجمات السورية والروسية على الغوطة الشرقية، مما أدى إلى مقتل اكثر من 250 شخصا خلال يومين.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت للصحافيين أن "وقف العنف يجب أن يبدأ الآن"، منتقدة ما وصفته ب "سياسة الحصار والتجويع" التي يمارسها نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

