وجاء نفي ترامب ردا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" على صفحتها الأولى، حول ريتشل كروكس، التي ساقت الاتهامات قبل انتخابات 2016، وما زالت متشبثة بروايتها، رغم عدم يقينها مما إذا كان ذلك سيحدث أي تغيير.

وذكرت كروكس أن الحادثة وقعت في العام 2006، وهي في الثانية والعشرين من عمرها، وكانت تعمل وقتئذ موظفة استقبال في شركة استثمارية مقرها في برج ترامب، وعرفت عن نفسها أمام قطب العقارات الذي كان يبلغ من العمر 59 عاما، أثناء انتظار وصول المصعد خارج مكتبها.

وأوردت كروكس أنها اقتربت منه وهي تمد يدها، إلا أنه امسك بها وأخذ يقبلها، "بدأ بتقبيل شفتي، كان يحادثني بين القبلة والأخرى، سائلا عن المكان الذي أنحدر منه، وما إذا كنت أريد أن أكون عارضة. ولم يترك يدي".

وكتب ترامب على تويتر ردا على الاتهامات الموجهة إليه "امرأة لا أعرفها، وعلى حد علمي لم ألتق بها مطلقا، أخبارها على الصفحة الأولى لصحيفة الأخبار الكاذبة واشنطن بوست وتقول إنني قبلتها (وعلى مدى دقيقتين!) في برج ترامب قبل 12 عاما. لم يحدث ذلك على الإطلاق!".

وأوضح ترامب "من يفعل ذلك في مكان عام بوجود كاميرات أمنية تصور بشكل مباشر"، متسائلا عن سبب عدم نشر واشنطن بوست "رواية عن تلقي النساء أموالا لاختلاق الروايات بشأني".