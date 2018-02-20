ونقلت رويترز عن مونتيلا قوله إن الطريقة الوحيدة للحد من خطورة المهاجم التشيلي هي تقييده بالحبل.

وقال مونتيلا في مؤتمر صحفي الثلاثاء "لا أعرف كيف أوقف سانشيز. علينا جميعا أن نحاول ذلك بطريقة ما. ربما علينا أن نقيده بحبل."

وأضاف "أنه لاعب متميز. تحسن أداؤه كثيرا منذ أن رأيته يلعب في إيطاليا وأحدث تطورا كبيرا في مستواه فهو لاعب سريع وقادر على قيادة الهجمات المرتدة كما أنه قوي البنيان".

وتولى مونتيلا تدريب إشبيلية بشكل مفاجئ بعد إقالة إدواردو بريسو في ديسمبر 2017. وإذا نجح في التغلب على خطط مورينيو في مجموع المباراتين فسيكون أول مدرب يقود إشبيلية لبلوغ دور الثمانية في دوري الأبطال.