وبحسب ما نقلت الأسوشيتد برس، فإن امرأة تبلغ من العمر 28 عاما أهانت الضحية ونزعت البرقع من وجهها.

وبعد ذلك، تعقبت المهاجمة الضحية البالغة من العمر 54 عاما خارج المتجر، وواصلت ترديد عبارات مناهضة للأجانب في وجهها، قبل أن تحتجزها الشرطة.

وكان البرلمان الألماني قد وافق، العام الماضي، على مقترح حكومي بحظر ارتداء البرقع من قبل العاملات في المدارس والمحاكم وغيرها من المؤسسات.

في غضون ذلك، تطالب جماعات يمينية بحظر كامل لارتداء البرقع في ألمانيا.