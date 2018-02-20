وكان مارسيلو واحدا من أفضل لاعبي ريال مدريد في الانتصار 3-1، ذهابا على ملعب برنابيو، الأسبوع الماضي، وسجل الهدف الأخير، ليمنح فريقه الأفضلية قبل مباراة العودة.

وغادر اللاعب مصابا، في مباراة انتصر فيها فريقه 5-3، على مضيفه ريال بيتيس، يوم الأحد الماضي، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأصدر ريال مدريد، الثلاثاء، بيانا يؤكد إصابة اللاعب في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليمنى وقال إن مودريتش، الذي لعب أمام باريس سان جيرمان لكنه شارك كبديل لم يستخدم أمام بيتيس، يعاني الإصابة.

ولم يحدد النادي المدة التي قد يغيبها اللاعبان، فيما رجحت صحيفة "ماركا" احتمال عودة الثنائي في مباراة الإياب المقررة في ملعب بارك دي برينس، في السادس من مارس المقبل.

في غضون ذلك، قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في مؤتمر صحفي، إنه يشعر بالتفاؤل إزاء حالة مودريتش.

وكان نجم ريال مدريد توني كروس تعرض لإصابة في الركبة، بمباراة الذهاب ضد باريس سان جرمان، وأصدر فريقه بيانا جاء فيه "بعد فحوصات خضع لها توني كروس، تبين إصابته بضرر في الأربطة الخارجية لركبته اليسرى".