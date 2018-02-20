وكانت "أوبر" تعمل في المغرب بشكل غير قانوني منذ ثلاث سنوات، على الرغم من أن عدد مستخدميها وصل حاليا إلى 19 ألفا، فضلا عن أكثر من 300 سائق، وفقا لأسوشيتد برس.

وقالت الشركة في بيان "طالما لا يوجد إصلاح حقيقي ... فنحن مضطرون لوقف عملياتنا".

وفي هذا السياق، أعرب بوشعيب عبد المغيث، المسؤول في نقابة سائقي سيارات الأجرة في الدار البيضاء، عن ارتياحه لرحيل "أوبر"، قائلا "منذ ثلاث سنوات يسرقون قوتنا. المنافسة كانت غير عادلة".