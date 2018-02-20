ونقلت صحيفة "ماركا" عن تصريحات لزيدان قوله: " أحيانا عند الإجابة على أسئلة حول المستقبل، هناك شكوك، ولكن إلى أن أشعر بالتعب من هذه الوظيفة، سأستمر".

وأضاف زيدان: "سأقاتل للبقاء هنا للأبد. إذا سأستمر هنا العام القادم، سأخبركم بذلك قبل نهاية الموسم بقليل".

وأشاد زيدان بنجمه البرتغالي كرستيانو رونالدو، وألمح إلى أنه من الأفضل للفريق ككل ألا يلعب البرتغالي في بعض المباريات، حتى يكون جاهزا بشكل كامل في المباريات المهمة.

وفي آخر تلك المباريات المهمة، انتعشت آمال الفريق "الملكي" في بطولته المفضلة، دوري أبطال أوروبا، عندما هزم باريس سان جرمان 3-1 في ذهاب الدور الثاني الأسبوع الماضي.

وتوقعت صحيفة "ماركا" أن يريح زيدان رونالدو في مباراة الفريق أمام ليغانيس مساء الأربعاء، في جولة مؤجلة من منافسات الدوري الإسباني.

وتأتي تصريحات زيدان مخالفة لما توقعه قائد ريال مدريد سيرجيو راموس بأن زيدان، قد يترك تدريب "الملكي"، حتى إن حقق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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