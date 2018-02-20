وظهر سكوت بابا لاردو، وهو من سكان ولاية نيويورك في الفيديو وهو يحمل بندقية AR-15، وهي من نفس نوع البندقية التي استخدمها مراهق في قتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين في مدرسة ثانوية بفلوريدا.

وقال بابا لاردو : "سأكون صريحا. إن إطلاق الرصاص أمر ممتع، لكني لم أقتل أي شيء (بالبندقية)".

وأضاف :" متى نضع قوانين تحدد أن سلاح من هذا القبيل غير مقبول في المجتمع. هل الحق في امتلاك السلاح أكثر من حياة الإنسان".

وبعد ذلك حطم قطعة السلاح بواسطة مقص كهربائي، مؤكدا أن أقدم على فعل ذلك من أجل التغيير الذي ينشده.

ونال الفيديو الذي نشر بابا لاردو على صفحته بموقع "فيسبوك" أكثر من 17 مليون مشاهدة حتى ظهيرة الثلاثاء.

ولطالما يدور جدل في الولايات المتحدة حول حق امتلاك الأسلحة النارية، فهناك أنصار حمل السلاح الذين يعتمدون على التعديل الثاني للدستور الأميركي المتيح لحيازة الأسلحة، وفريق آخر يدعو إلى فرض قيود للحد من جرائم القتل الجماعية التي تسببها هذه الأسلحة.