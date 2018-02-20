وجرى إنقاذ المجموعة من شاطئ في جزيرة إنوسيس المطلة على بحر إيجة على بعد نحو 16 كيلومترا من ساحل تركيا الغربي وقرب جزيرة تشيوس اليونانية، وهي بوابة لآلاف اللاجئين والمهاجرين لأوروبا.

وقالت محطة "سكاي" التلفزيونية إن المجموعة المؤلفة من سبعة رجال وأربع نساء وستة أطفال تضم مدرسين يخشون الاضطهاد نتيجة الحملة السياسية في تركيا التي أعقبت محاولة الانقلاب في 2016.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أن المجموعة تشمل قضاة وموظفين في الدولة.

ونقلت رويترز عن المسؤول في خفر السواحل اليوناني إن المجموعة ستنقل إلى أثينا خلال الأيام المقبلة.