وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها الثلاثاء إن القوات البحرية تقوم علي مدار الساعة بتأمين مساحات شاسعة من البحر، وعلى مسافات بعيدة من الساحل.

وأكدت القوات المصرية أنها ستستخدم كافة الإمكانيات من الوحدات البحرية الحديثة ذات القدرات القتالية العالية، ومنها الفرقاطات والغواصات واللنشات الحاملة للصواريخ، بالإضافة إلى عناصر الوحدات الخاصة البحرية.

وأشارت إلى قيام القوات البحرية بالعديد من المهام لتأمين الأهداف الحيوية والاستراتيجية في عمق المياه الاقتصادية الخالصة لمصر على امتداد المسرح البحري وبطول يصل الي حوالي 1200 ميل بحري تزامنا مع عملية "سيناء 2018".