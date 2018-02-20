وبحسب تسريبات من صفحة إيفان بلاس وموقع "وين فيوتشر"، فإن هاتف "غالاكسي إس 9 بلاس"، سيكون بقياس 6.2 إنش للشاشة، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابيكسل.

وتبعا لذلك، فإن الهاتف المرتقب سيكون متقدما، بالمقارنة مع الإصدار الآخر "إس 9"، الذي يصل قياس شاشته إلى 5.8 إنش فقط، فضلا عن ذلك، يتوقع أن يتعزز الهاتف بمكبر الصوت "إي كا جي"، والمعالج الجديد "إيكسينوس 9810".

أما كاميرا الواجهة في الهاتف فهي بدقة 8 ميغابيكسل، فلن تكون مثيرة للانتباه بشكل كبير، لكن تسريبا تقنيا، يتوقع أن يجري تعزيزها بخاصية إبطاء الفيديو.

ولن تمر المناسبة دون أن تقوم الشركة الكورية الجنوبية بعرض هاتفها بألوان جديدة منها الأزرق المرجاني والأسود والأرجواني والرمادي.

ويرتقب أن يبدأ شحن الهاتف في الثامن من مارس المقبل، ولم يعرف بعد السعر الذي سيباع به الجهاز.