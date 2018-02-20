وتجري التدريبات في إطار خطة مشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بغرض صقل مهارة العناصر المشاركة في تنفيذ المهام القتالية المختلفة، وفقا لأساليب ومنظومات حديثة.

ويشارك في التدريب تشكيل من الوحدات البحرية التابعة للأسطول الجنوبي، من بينها حاملة المروحيات المصرية من طراز ميسترال ( أنور السادات)، وفرقاطات من طراز "جوويند" وقاذفات صورايخ وعناصر من الوحدات الخاصة البحرية.

وذكرت القوات المسلحة، في بيان، أن التدريب يتضمن تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة البارزة بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية، وإدارة اعمال قتال هجومية ودفاعية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبة فيها.

وتشمل الأنشطة تخطيط وتنفيذ عملية "إبرار بحري" على جزيرة حاكمة بغرض استعادتها، بالإضافة الى فرض سيناريوهات لتدريب أطقم الوحدات البحرية المشاركة على مواجهة التهديدات البحرية المحتملة.



