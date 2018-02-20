ومنحت السويد أحمد رضى جلالي الجنسية الأسبوع الماضي، وهو متخصص في طب الطوارئ، وكان يقيم في السويد.

وكان جلالي استاذا زائرا في جامعة فريي ببلجيكا عندما تم اعتقاله، خلال زيارة إلى ايران في إبريل 2016.

وتمت إدانتة بنقل معلومات حول مسؤولين اثنين في الملف النووي الإيراني إلى الموساد الاسرائيلي، مما ساهم في اغتيالهما بين العامين 2010 و2012.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن القرار السويدي "غريب جدا وغير متسق ومشكوك فيه"، وأن سفير السويد في طهران قد استدعي الاثنين في هذا الصدد.

وقال قاسمي في بيان نشر على موقع الوزارة، إن "احتجاجا شديد اللهجة قد نقل إلى السفير السويدي في شأن قرار الحكومة السويدية منح الجنسية إلى شخص اعترف بالتجسس لحساب الموساد والنظام الصهيوني والمشاركة في قتل علماء إيرانيين".

ونقلت فرانس برس عن قاسمي قوله إن بلاده لا تعترف بالجنسية المزدوجة، وأن جلالي المعتقل في حاليا في إيران، سيُعامل كمواطن ايراني.

وأكدت المحكمة الإيرانية العليا في ديسمبر عقوبة الإعدام بحق الاستاذ الجامعي.

ونددت جامعة فريي في بروكسل بالحكم. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يتابع القضية عن كثب.

























