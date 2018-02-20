وأوضح القائم بأعمال رئيس الهيئة، أحمد حسن، أن الأميين يتوزعون بين 10 ملايين من الإناث و7 ملايين من الذكور.

وأوضح أن عددا من العقبات عرقلت عمل الهيئة، خلال الفترة الماضية مثل عدم تدريب المعلمين وافتتاح فصول ومخصصات مالية، وأكد أن العائق جرى تجاوزه.

وأشار إلى وجود تعاون مع جهات عدة في الدولة، منها التعليم العالي والشباب والرياضة والتنمية المحلية وجهات أخرى.

وذكر حسن أن خطة تم إعدادها، سيجري إرسالها إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة المقبلة.