وبعد اللقاء، نزل المئات من جماهير الفريق صاحب الملعب إلى العشب، فيما لم تفلح محاولات قوات الأمن لاحتواء الموقف.

وحسب تقارير صحفية بريطانية، دخل مهاجم مان سيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في صدام مع أحد مشجعي ويغان المتحمسين.

وشهدت المباراة فوز صاحب الملعب بهدف نظيف، سجله ويل غريغ في الدقيقة 79، لتهتف الجماهير باسمه طويلا في المدرجات.

وهذه الهزيمة الثالث لسيتي هذا الموسم، منهية آماله في تحقيق رباعية غير مسبوقة من الألقاب هذا الموسم.