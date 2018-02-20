وبحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، فقد عمل ماثيو فالدر، البالغ من العمر 39 عاما، على ابتزاز ضحايا من كافة الأعمار، بينهم قاصرون.

وأقر فالدر بالضلوع في 137 اعتداءً على 46 ضحية، ذكورا وإناثا، وقال إنه ابتز وتلصص على عدد كبير من الأشخاص، كما عرض صورا تشجع على اغتصاب الأطفال على الإنترنت.

وجرى توقيف المجرم الخطير بناء على طلب من الوكالة الوطنية للجريمة في بريطانيا، وحاول 3 من ضحايا المدان على الأقل الانتحار بعد اكتشاف صورهم الخليعة.

وارتكب المدان، الذي عمل باحث فيزياء في جامعة برمنغهام، جرائمه طيلة 8 أعوام، ولم يلتق أيا من ضحاياه، واكتفى بابتزازهم وتعذيبهم إلكترونيا.

وأوهم فالدر ضحاياه، بكونه فنانة تبحث عن صور أشخاص، حتى تستخدمها في مجال الرسم، لكنه كان يستغلها في شبكة افتراضية على الإنترنت يجتمع فيها "أشخاص ساديون" لتداول صور العنف الجنسي والاغتصاب.