وقالت الصحيفة إن اجتماعا جمع ممثلي الناديين واللاعب صاحب الـ 21 عاما، الاثنين، أثمر عن الاتفاق الذي ينتقل بموجبه آرثر إلى "كامب نو"، مقابل 40 مليون يورو حسب تقديرات وسائل إعلام.

ومن المرجح أن ينضم اللاعب إلى الفريق الكتالوني في يناير من العام المقبل، إلا أن اجتماعات أخرى بين كل الأطراف، الثلاثاء والأربعاء، ستحسم الموعد الدقيق لإتمام الصفقة.

ويعتقد أن قيمة الصفقة تصل إلى 30 مليون يورو، فضلا عن 10 ملايين أخرى تدفع حسب مشاركات وإنجازات اللاعب مع برشلونة.

ويعد آرثر أحد المواهب الواعدة في كرة القدم البرازيلية، وسبقت له المشاركة مع منتخبي البرازيل تحت 17 و20 عاما.