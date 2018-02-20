وكان الرجل البالغ من العمر 70 عاما أصاب شابا أفغانيا (17 عاما) بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع قرب كنيسة في مدينة هايلبرون.

كما أصاب الرجل وهو ألماني من أصول روسية عراقيا (25 عاما) وسوريا (19 عاما) بجروح طفيفة.

وقالت بيتينا يورغ، المتحدثة باسم ادعاء هايلبرون، الثلاثاء، إن المشتبه به كان مخمورا، وأراد من الهجوم إيصال رسالة بشأن "السياسة الحالية المتعلقة بالمهاجرين".

ونقلت "أسوشيتد برس عن يورج أن المشتبه به يخضع للتحقيق لتسببه في إصابة جسدية خطيرة، فضلا عن الشروع في القتل "لأنه يدعي أنه لم يكن ينوي القتل".

يشار إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا في وتيرة العنف ضد المهاجرين، عقب وصول أكثر من مليون لاجىء خلال السنوات الماضية.