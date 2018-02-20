وطبقا لما أوردت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، الثلاثاء، فقد وقع الحادث، بولاية نورث كارولينا، الأسبوع الماضي.

وأضافت القناة أن الطالب البالغ من العمر (12 عاما)، دخل في مشادة مع المعلم الذي انتزع منه قطعة شوكولاته.

وقال الطالب إنه حاول استرداد قطعة الحلوى بعد نهاية الحصة الدراسية، لكن المعلم أبعده عنها ثم رماه بقسوة على الأرض.

ونشرت والدة الطالب الفيديو، وقالت فيه إنها تريد "تحقيق العدالة" لابنها.

ولاحقا علق مدير المدرسة قائلا إن سلوك المدرس ضد الطالب غير مقبول، مشيرا إلى أنه أبلغ سلطات إنفاذ القانون بالأمر، وفصل المعلم من وظيفته.