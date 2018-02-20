وأبلغ هازارد الصحفيين: "في البداية من الجيد أن تقارن باللاعبين الأفضل على الإطلاق، لكنني مختلف تماما،" وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فريقه ببرشلونة في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وأضاف: "نلعب في بطولات دوري مختلفة. أحاول القيام بوظيفتي والوصول لمستواهما لأنهما الأفضل في العالم. كل موسم أحاول أن أبذل قصارى جهدي".

كما قلل هازارد (27 عاما) من التقارير الإعلامية المتكررة التي تربطه بالانضمام إلى رونالدو في ريال مدريد، وقال إنه سعيد في تشلسي.

ويستضيف بطل الدوري الانجليزي الممتاز برشلونة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا في وقت لاحق، الثلاثاء، بينما جاء آخر انتصار للفريق الإنجليزي على منافسه الإسباني في 2012.

وسجل النجم البلجيكي 15 هدفا في 35 مباراة بجميع المسابقات مع تشلسي هذا الموسم، ويعد من نجوم "البلوز" الأكثر ثباتا في المستوى منذ انتقاله للنادي اللندني في 2012.