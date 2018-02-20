وتهدف هذه المناسبة إلى الاحتفاء بتراث السعودية وإبراز الوجه الحضاري والتقدم الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.

المهرجان الذي يقام سنويا منذ عام 1985 في الرياض بتنظيم الحرس الوطني السعودي شهد مشاركة العديد من مناطق المملكة، خصصت لهم أجنحة مستقلة لعرض تراثهم من مأكولات وأزياء وعروض راقصة وموسيقية.

وشهد المهرجان أيضا مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة. وكانت جمهورية الهند ضيف شرف المهرجان لهذا العام.

وانطلق المهرجان يوم 7 فبراير وتم تمديد الفعالية من أسبوعين إلى 3 أسابيع، لينتهي يوم 24 فبراير.

وسيرعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الثلاثاء حفل العرضة السعودية ضمن فعاليات المهرجان، وذلك في مجمع الصالات الرياضية بالدرعية.