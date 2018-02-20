ويعتبر استاد "كامب نو" أكبر الملاعب في أوروبا، إذ يتسع لأكثر من 99 ألف متفرج، وسيشهد بعض التحديثات المتطورة، التي ستستثمر مركز الملعب الممتاز وسط مدينة برشلونة الجاذبة للسياح.

وستكلف التجديدات 770 مليون دولار، ويتوقع أن يحدد الاسم الجديد للملعب خلال الأسابيع المقبلة.

ومن أبرز التغييرات على الملعب، إضافة سقف يغطي معظم مقاعد الاستاد، سيخزن مياه الأمطار ويعيد استخدامها لري أرضية الملعب، كما سيستخدم لوائح الطاقة الشمسية لإنارة لمبات تنمية النجيلة الخاصة.

وتشمل خطة التوسعة ملعبا جديدا يتسع لستة آلاف متفرج للفريق الرديف، سيسمى "ملعب يوهان كرويف"، تمجيدا لأسطورة الفريق الهولندي الراحل.

وسيبدأ العمل على التحديثات في 2019، بقيادة المعماري الياباني تاكيوكي كاتسويا، الذي يهدف أن يكون المشروع جاهزا لموسم 2022-2023.