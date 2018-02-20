وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية منافسة 89.347، متخطيا أدنى مستوى في 3 سنوات، البالغ 88.251، الذي سجله يوم الجمعة.

وتراجع الدولار في الأشهر الأخيرة، إذ بددت عوامل تدفع في اتجاه الهبوط، أثر قوة الدفع الإيجابية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وتقوض الدولار أيضا بفعل المخاوف المتزايدة من عجز في الميزانية الأميركية من المتوقع أن يتضخم ليصل إلى أكثر من تريليون دولار في 2019 في ظل زيادة الإنفاق الحكومي وخفض كبير في ضرائب الشركات.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 106.77 ين، وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2387 دولار، متراجعا بذلك عن أعلى مستوى في 3 سنوات، الذي سجله الجمعة عندما بلغ 1.2556دولار.