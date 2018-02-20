ويسير اللاعب الشاب، البالغ عمره 17 عاما، على خطى والده المخضرم، الذي خاض 50 مباراة مع غانغان قبل أن ينتقل إلى أولمبيك مرسيليا ثم تشلسي، حيث سجل هناك 164 هدفا في 381 مباراة مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب دروغبا قائد كوت ديفوار السابق، البالغ عمره 39 عاما في حسابه على إنستغرام: "لا يمكنني أن أشعر بفخر أكبر من ذلك بآيزاك دروغبا".

وقضى دروغبا 9 سنوات ناجحة في تشلسي، وتوج بأربعة ألقاب في الدوري الممتاز ومثلها في كأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، ونال مجموعة كبيرة من الجوائز الفردية.