ونشرت صحيفة "ديلي ميل" قصة بول وستيفاني، اللذان أكدا أن ثلث الصور التي التقطها مصور الحفل كانت "ضبابية"، بالإضافة لالتقاطه صورا محدودة جدا للعريس والعروس.

كما تضمنت الصور العديدة التي التقطها المصور لقطات "غير لائقة" لوصيفات العروس، أظهرت أجزاء من أجسادهن.

ولم يلتقط المصور ديف كيلكورس سوى 70 صورة للعروس، و11 صورة للعريس، من مجموع 1600 صورة التقطها خلال الحفل.

ولم يعلن عن قيمة التعويض الذي سيحصل عليه العروسان، في حال اختتمت القضية لمصلحتهما.

ودافع كيلكورس عن نفسه ملقيا اللوم على "سوء الأحوال الجوية" خلال الحفل، ويذكر أنه تقاضى قرابة 800 دولار مقابل خدماته في ذلك اليوم.