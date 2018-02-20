البرنامج الجديد الذي شاركت في تطويره "فيريلي"، الشركة التابعة لـ"غوغل" المختصة بالتكنولوجيا المرتبطة بالصحة، يمكن أن يستنتج بعض المعلومات عن طريق مسح قاع العين، بينها السن وضغط الدم ومعرفة ما إذا كان الشخص مدخنا أم لا.

وعن طريق عملية تحليل بيانات، يتكهن البرنامج بمستقبل الشخص مع أمراض القلب، وبفرص إصابته بأمراض منها الأزمات القلبية.

التقنية الجديدة تجعل مهمة الأطباء في تشخيص أو التنبؤ بمستقبل مرضاهم أسرع وأسهل، دون حتى الحصول على عينة دم، لكن ينصح الباحثون بإجراء المزيد من التجارب عليها قبل التوسع في استخدامها.

وقال لوك أوكدين راينر، الباحث الطبي في جامعة أديليد الأسترالية، إن البرنامج الجديد يساعد على استخلاص المزيد من المعلومات عن المرضى، ويضيف: "هذا يساعد في تعزيز ما نقوم به فعليا".