وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن جموع المصلين توافدت على مسجد حمودة بن علي للصلاة على روح الطفلة دانة أمجد جرار، التي لقيت مصرعها إثر حادث سير وقع، الجمعة الماضية، نتيجة حادث مركبة كانت تستقلها أسرتها.

وأصيب في الحادث بقية أفراد عائلة الطفلة دانة بجروح متفاوتة، وحرمهم الرقود في المستشفى من وداع ابنتهم.

وبدوره، أشاد وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد بمبادرة أهالي العين، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "رحم الله تعالى الطفلة الأردنية (دانة) التي توفت في حادث سير، وجزى الله أهل مدينة العين خير الجزاء على مواطنتهم الإيجابية، الذين ما إن تنادوا للصلاة عليها عبر الرسائل الهاتفية، نظراً لرقود ذويها بالمستشفى (الله يشفيهم)، حتى امتلأ مسجد حمودة بن علي بالمصلين جزاهم الله خير".