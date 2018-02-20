وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي الاثنين "فرق الدوري الإنجليزي الممتاز تلعب بشكل رائع في دوري الأبطال ولا يمكننا أن ننسى أننا نواجه حامل لقب الدوري."

وتابع "ندرك ذلك لأن إنجلترا تملك مسابقة دوري قوية وكل هذه الفرق تتنافس بقوة".

وتشارك 5 فرق إنجليزية في دور الستة عشر بدوري الأبطال واقترب مانشستر سيتي وليفربول من التأهل لدور الثمانية بعد تحقيق انتصارين كبيرين خارج الأرض في لقاء الذهاب، بينما تعادل توتنهام هوتسبير 2-2 في ضيافة يوفنتوس.

وقال فالفيردي قبل مواجهة تشلسي في ستامفورد بريدج الثلاثاء "كنا نتمنى أن يكون تشلسي تصدر مجموعته حتى لا نواجهه".

واحتل "البلوز" المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف روما بفارق المواجهة المباشرة، بينما تصدر برشلونة المجموعة الرابعة على حساب يوفنتوس.

ويعيش برشلونة حالة تألق ويتصدر الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط، كما بلغ نهائي كأس ملك إسبانيا ويعد من أبرز المرشحين لإحراز لقب دوري الأبطال، بينما ابتعد تشلسي عمليا عن المنافسة على لقب الدوري.