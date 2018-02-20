وحسب فرانس برس، عبر الأمين العام للاتحاد الأفريقي، المصري عمرو فهمي، عن سعادته بعد إعطاء هيئة البورد التابعة للاتحاد الدولي (فيفا) الضوء الأخضر لتجربة هذه التقنية، وقال "إنها لحظة تاريخية بالنسبة إلى كرة القدم الأفريقية".



وأضاف فهمي "أنا فخور أن أرى أفريقيا تأخذ المبادرة وتتبني آخر أنواع التكنولوجيا للمساعدة على تطوير كرة القدم. إنها خطوة كبيرة بالنسبة لكرة القدم الأفريقية، وأنا واثق من أن تأثيرها سيظهر على مختلف المستويات".



وقد اختبرت هذه التقنية بشكل محدود في كأس الأمم الأفريقية للمحليين مطلع العام الحالي في المغرب، اعتبارا من ربع النهائي.



وكان الاتحاد الأفريقي سمح في نوفمبر 2017 بإقامة وحدة فيديو داخل قسم التحكيم التابع له.



وخاض مازيمبي الكأس السوبر 4 مرات توج في ثلاث منها، فيما يبحث الوداد عن لقب أول بعد إخفاقه مرتين عامي 1993 و2003.